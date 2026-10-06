Ευρωπαϊκές μάχες για ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Ηρακλή και Μύκονο - Οι ώρες και τα κανάλια

Η αυλαία των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ανοίγει με τέσσερις ελληνικές ομάδες. ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Ηρακλής και Μύκονος ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, απέναντι σε Μπόσνα, Μπάμπεργκ, MZT Σκοπίων και Νέφτσι αντίστοιχα.

EuroCup: Μπόσνα - ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει τη Μπόσνα. Ο «Δικέφαλος» καλείται να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένος σε μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή και να βάλει τις βάσεις για μια θετική ευρωπαϊκή πορεία. Οι Θεσσαλονικείς στην πρώτη αγωνιστική είχαν νικήσει τη Μανρέσα 93-78. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

BCL: Περιστέρι - Μπάμπεργκ

Στο «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι υποδέχεται την Μπάμπεργκ, σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής του περιπέτειας στο Basketball Champions League.

Η γερμανική ομάδα αποτελεί έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο, όμως το Περιστέρι έχει το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει να το αξιοποιήσει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Η αναμέτρηση αναμένεται να έχει υψηλό ρυθμό και μεγάλη ένταση, με κάθε κατοχή να μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Με τη στήριξη του κόσμου του, το Περιστέρι θα επιδιώξει να πανηγυρίσει τη νίκη και να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του στον όμιλο. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο στις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 4.

Europe Cup: Μύκονος - Νέφτσι

Η Μύκονος αντιμετωπίσει τη Νέφτσι για το FIBA Europe Cup. Η νησιωτική ομάδα καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού εκτός έδρας παιχνιδιού και να δείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά και εκτός Ελλάδας.

Η Νέφτσι αναμένεται να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, όμως η Μύκονος έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει με θετικό τρόπο το ευρωπαϊκό της κεφάλαιο. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.

Europe Cup: MZT Σκοπίων - Ηρακλής

Στα Σκόπια, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την MZT σε μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση για το FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ο Ηρακλής θα χρειαστεί να επιβάλει τον δικό του ρυθμό, να περιορίσει τα λάθη και να μείνει μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό, ώστε να διεκδικήσει τις πιθανότητές του.

Τέσσερις αναμετρήσεις, διαφορετικές διοργανώσεις και ξεχωριστές προκλήσεις για τις ελληνικές ομάδες. ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Ηρακλής και Μύκονος καλούνται να δείξουν στο παρκέ τις δυνατότητές τους και να κάνουν το πρώτο σημαντικό βήμα στις ευρωπαϊκές τους περιπέτειες. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο στις 20:00.