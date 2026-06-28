Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με MVP Σπανούλη

Πρωταθλητής στην κατηγορία Παίδων αναδείχθηκε ο Ολυμπιακούς, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Ακαδημίας ΔΕΚΑ με 84-74 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι με τρομερό ρυθμό, υψηλή ποιότητα και συγκλονιστική εξέλιξη για τρία δεκάλεπτα.

Το πρόσωπο του τουρνουά, ωστόσο, δεν ήταν άλλο από τον Θανάση Σπανούλη. Ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, πιστοποιώντας το ταλέντο του.

Στον μεγάλο τελικό, ο γιός του Βασίλη Σπανούλη δήλωσε «παρών» στα πιο κρίσιμα σημεία, σταματώντας στους 15 πόντους (με 1 τρίποντο), καθοδηγώντας μαεστρικά την ομάδα του κόουτς Παντελάκη προς την κούπα.

Για τους νικητές, πολύτιμη ήταν επίσης η συνεισφορά των Αλεξανδράτου (18 π.), Χριστοδούλου (17 π.) και Χαρέρα (20 π.), ενώ από την πλευρά της ΔΕΚΑ, ο Γιάννης Σπανός έκανε ματς καριέρας με 31 πόντους και 17 ριμπάουντ, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει την ερυθρόλευκη πορεία προς τον τίτλο.

Στον μικρό τελικό που προηγήθηκε, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα κατέκτησαν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας του Περιστερίου με 94-85.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 46-44, 55-68, 74-84

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 9 (2), Γκάγκας 4, Σπανός 31, Σεκερτζής, Κρινάκης 2, Κοτζιαγκιαουρίδης, Πανταζόπουλος 2, Καραμεσίνης, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 8 (1), Βενιέρης 2, Παπαλύρας 16 (4).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Χαρέρας 20 (2), Κωνσταντίνου 1, Αλεξανδράτος Α. 4, Σπανούλης 15 (1), Χριστοδούλου 17 (1), Κωστάκης, Αλεξανδράτος Αγ. 18 (2), Μπασουκέας, Πέππες 4, Γεωργουλάκος 3 (1), Νάστας 2, Ευσταθιάδης.