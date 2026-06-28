· Ολυμπιακός

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με MVP Σπανούλη

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων, επικρατώντας της ΔΕΚΑ με 84-74 στον μεγάλο τελικό, με τον υιό του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης να παίρνει το βραβείο του MVP, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στον τίτλο.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με MVP Σπανούλη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρωταθλητής στην κατηγορία Παίδων αναδείχθηκε ο Ολυμπιακούς, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Ακαδημίας ΔΕΚΑ με 84-74 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι με τρομερό ρυθμό, υψηλή ποιότητα και συγκλονιστική εξέλιξη για τρία δεκάλεπτα.

Το πρόσωπο του τουρνουά, ωστόσο, δεν ήταν άλλο από τον Θανάση Σπανούλη. Ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, πιστοποιώντας το ταλέντο του.

Στον μεγάλο τελικό, ο γιός του Βασίλη Σπανούλη δήλωσε «παρών» στα πιο κρίσιμα σημεία, σταματώντας στους 15 πόντους (με 1 τρίποντο), καθοδηγώντας μαεστρικά την ομάδα του κόουτς Παντελάκη προς την κούπα.

Για τους νικητές, πολύτιμη ήταν επίσης η συνεισφορά των Αλεξανδράτου (18 π.), Χριστοδούλου (17 π.) και Χαρέρα (20 π.), ενώ από την πλευρά της ΔΕΚΑ, ο Γιάννης Σπανός έκανε ματς καριέρας με 31 πόντους και 17 ριμπάουντ, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει την ερυθρόλευκη πορεία προς τον τίτλο.

Στον μικρό τελικό που προηγήθηκε, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα κατέκτησαν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας του Περιστερίου με 94-85.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 46-44, 55-68, 74-84

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 9 (2), Γκάγκας 4, Σπανός 31, Σεκερτζής, Κρινάκης 2, Κοτζιαγκιαουρίδης, Πανταζόπουλος 2, Καραμεσίνης, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 8 (1), Βενιέρης 2, Παπαλύρας 16 (4).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Χαρέρας 20 (2), Κωνσταντίνου 1, Αλεξανδράτος Α. 4, Σπανούλης 15 (1), Χριστοδούλου 17 (1), Κωστάκης, Αλεξανδράτος Αγ. 18 (2), Μπασουκέας, Πέππες 4, Γεωργουλάκος 3 (1), Νάστας 2, Ευσταθιάδης.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:02 SUPER LEAGUE

Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σανουσί

19:47 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ

19:20 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εξετάζει την απόλυση του Δώνη η Σαουδική Αραβία

19:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με δύο παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι η κορυφαία ενδεκάδα των ομίλων!

19:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ

18:50 BET ON

BetON: Bet Builder με βάση τον Καναδά και τις κάρτες στο νοκ άουτ με τη Νότια Αφρική

18:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με MVP Σπανούλη

18:41 EUROLEAGUE

Ρίχνει «άκυρο» στη EuroLeague και πάει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Αϊζάια Μάικ

18:22 MUNDOBASKET

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι δηλώσεις Οσμάν και Αταμάν ενόψει Βοσνίας

18:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο στόχαστρο της Κόμο ο Τσάλομπα»

17:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!

17:49 AUTO MOTO

Formula 1: Θριαμβευτής ο Ράσελ στην Αυστρία - Στο βάθρο Φερστάπεν και Αντονέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας