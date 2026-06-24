Τεράστιες «αιχμές» Γιανάι: «Σήψη και διαφθορά, θα καθαρίσουμε το σύστημα - Μένει ο Ιτούδης»

Έντονα φορτισμένος εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μετά την ήττα της ομάδας του από τη Μακάμπι στον τελικό που έκρινε το πρωτάθλημα Ισραήλ.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απώλεια του τίτλου, προχωρώντας σε αιχμηρές δηλώσεις, λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Παρά την αποτυχία στον εγχώριο στόχο, ο διοικητικός ηγέτης της Χάποελ φρόντισε να βάλει τέλος στα σενάρια που αναπτύχθηκαν γύρω από το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη.

Αναλυτικά όσα είπε

«Αυτή είναι μια βραδιά που έχει όλα τα υπέροχα και όλα τα τρομερά χαρακτηριστικά του ισραηλινού μπάσκετ. Το υπέροχο είναι μια σπουδαία σειρά πλέι οφ, δύο ομάδες της Euroleague που ανταγωνίζονται, μια μάχη μυαλού και ταλέντου. Το τρομερό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια των πλέι οφ αντιμετωπίσαμε μια κόντρα από θεσμούς που υποτίθεται ότι είναι αντικειμενικοί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ο ανταγωνισμός στο Ισραήλ δεν είναι ισότιμος.

Όταν ο Άμι Μπίτον (γενικός αρχηγός Μακάμπι) στέκεται όλο το παιχνίδι και δίνει οδηγίες στους διαιτητές σαν να εργάζονται για αυτόν - είναι τρομερό. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ανταγωνισμός εδώ είναι ισότιμος. Μόλις συμβεί αυτό, όποιος κερδίσει θα μπορεί να είναι περήφανος και όποιος χάσει θα μπορεί να πει "Έχασα για το μπάσκετ και όχι για άλλα πράγματα".

Στόχος μας είναι να καθαρίσουμε τα συστήματα εδώ, και αυτό είναι το μεγάλο έργο για το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιο σημαντικό από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος ή ενός κυπέλλου. Προς όποιον ρωτάει αν φεύγουμε από το ισραηλινό μπάσκετ: δεν φεύγουμε. Αλλά σκοπεύω αυτό το καλοκαίρι να αφιερώσω ένα μεγάλο μέρος του ταλέντου και των προσπαθειών μου για να διασφαλίσω ότι όλοι οι σάπιοι, άθλιοι και διεφθαρμένοι άνθρωποι που κατοικούν στο ισραηλινό μπάσκετ δεν θα υπάρχουν πια εκεί», ανέφερε.

Ασκείτε κριτική στον Ιτούδη όλο το χρόνο, είναι ένας προπονητής που έχει αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Ο Ιτούδης απέδειξε την αφοσίωσή του στον σύλλογο και τη χώρα μας στη δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπίσει και φυσικά συνεχίζει. Όσον αφορά την ομάδα, θα θέλαμε φυσικά να διατηρήσουμε τους περισσότερους παίκτες και να προσθέσουμε επιπλέον παίκτες».