Ελλάδα - Ρουμανία 86-53: Πρώτη θέση για την «γαλανόλευκη» που έμεινε αήττητη

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά Mastercard Rising Stars στο Βουκουρέστι η Εθνική Ελλάδος U17, κατακτώντας την πρώτη θέση με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Στην τελευταία αναμέτρηση της διοργάνωσης, το συγκρότημα του Δημήτρη Μισιακού επικράτησε με 86-53 της Ρουμανίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και ολοκληρώνοντας αήττητο την παρουσία του στο τουρνουά.

Η «γαλανόλευκη» πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ιωαννίδης διαμόρφωσε το 44-33 (21’), δίνοντας διψήφιο προβάδισμα στην Ελλάδα, ενώ ο Μεσσηνιώτης με δύο διαδοχικά τρίποντα εκτόξευσε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (62-38 στο 28’15’’).

Η κυριαρχία της Εθνικής συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, με τον Σιγάλα να ευστοχεί από την περιφέρεια για το 73-42 στο 32ό λεπτό, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 31 πόντους. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ελληνική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 86-53 και στην κατάκτηση της κορυφής του τουρνουά.

Δεκάλεπτα: 26-19, 42-33, 63-40, 86-53

Ελλάδα (Μισιακός): Σερμπέζης 11 (2), Μάνης 14 (2), Παπαϊωάννου 16 (1), Μπατατέγας 5, Μεσσηνιώτης 12 (3), Ασωνίτης 4, Σιγάλας 7 (2), Γώγος 2, Ιωαννίδης 11, Γιαντσίδης 4 (1)