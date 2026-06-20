Ανανέωσε με την Ούνικς Καζάν και συνεχίζει στα 37 του ο Σβεντ

Η Ούνικς Καζάν ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο, παρατείνοντας την παρουσία του στην ομάδα για ακόμη μία σεζόν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 37χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 22,3 λεπτά συμμετοχής.

Στα play-offs συνέχισε να έχει ουσιαστική συμβολή, σημειώνοντας 7,8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά αγώνα σε 13 συμμετοχές, με μέσο χρόνο παρουσίας στο παρκέ τα 18,6 λεπτά.

Η ανακοίνωση της Ούνικς:

«Η Ούνικς Καζάν ανανέωσε τη συνεργασία της με τον πρωταθλητή της Euroleague, τέσσερις φορές πρωταθλητή Ρωσίας και κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών της VTB United League, Αλεξέι Σβεντ (198 εκ., 86 κιλά). Η νέα συμφωνία με τον 37χρονο Ρώσο γκαρντ θα ισχύει για τη σεζόν 2026/27.

Ο Σβεντ εντάχθηκε στον σύλλογο του Καζάν τον Νοέμβριο του 2025. Σε 50 αγώνες της κανονικής περιόδου και των playoffs του εθνικού πρωταθλήματος, είχε κατά μέσο όρο 9,1 πόντους, 5,7 ασίστ (η καλύτερη επίδοση στην ομάδα) και 2,5 ριμπάουντ σε 21:05 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Σε 5 αγώνες του διεθνούς WINLINE Basket Cup, ο Σβεντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,0 πόντους, 6,0 ασίστ, 2,2 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα σε 22:41 λεπτά συμμετοχής.

Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, Αλεξέι!».