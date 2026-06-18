Αναλαμβάνει τα ηνία της Μάλαγα ο Βιντορέτα

Ο Τσους Βιντορέτα είναι ο νέος προπονητής της Μάλαγα. H διοίκησης της ομάδας της Ανδαλουσίας συμφώνησε με διετές συμβόλαιο με τον 60χρονο Ισπανό τεχνικό και ανακοίνωση την πρόσληψή του. Ο πρώην προπονητής της Τενερίφης, είχε αναδειχτεί κορυφαίος προπονητής στο Basketball Champions League τη σεζόν 2024-25, ενώ φέτος αναδείχτηκε και κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης, διαδέχεται τον Ιμπον Ναβάρο, καθώς ο τελευταίος ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο γεννημένος στο Μπιλμπάο προπονητής εργάστηκε στην Τενερίφη τα τελευταία οκτώ χρόνια, οδηγώντας τους «νησιώτες» σε δύο κατακτήσεις BCL, αλλά και σε δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα.

Επιπρόσθετα, έχει κατακτήσει το Σούπερ Καπ Ισπανίας με τη Βαλένθια, ενώ το 2017 είχε αναδειχτεί κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Βιντορέτα διετέλεσε και βοηθός προπονητή στην εθνική Ισπανίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2015 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, ως συνεργάτης του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Δείτε το video της Μάλαγα: