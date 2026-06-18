· Μάλαγα · Τενερίφη

Αναλαμβάνει τα ηνία της Μάλαγα ο Βιντορέτα

Τον διάδοχο του Ίμπον Ναβάρο στην τεχνική ηγεσία βρήκε η Μάλαγα, με τον Τσους Βιντορέτα να αποτελεί τον εκλεκτό για τον πάγκο της ισπανικής ομάδας. 

Αναλαμβάνει τα ηνία της Μάλαγα ο Βιντορέτα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τσους Βιντορέτα είναι ο νέος προπονητής της Μάλαγα. H διοίκησης της ομάδας της Ανδαλουσίας συμφώνησε με διετές συμβόλαιο με τον 60χρονο Ισπανό τεχνικό και ανακοίνωση την πρόσληψή του. Ο πρώην προπονητής της Τενερίφης, είχε αναδειχτεί κορυφαίος προπονητής στο Basketball Champions League τη σεζόν 2024-25, ενώ φέτος αναδείχτηκε και κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης, διαδέχεται τον Ιμπον Ναβάρο, καθώς ο τελευταίος ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο γεννημένος στο Μπιλμπάο προπονητής εργάστηκε στην Τενερίφη τα τελευταία οκτώ χρόνια, οδηγώντας τους «νησιώτες» σε δύο κατακτήσεις BCL, αλλά και σε δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα.

Επιπρόσθετα, έχει κατακτήσει το Σούπερ Καπ Ισπανίας με τη Βαλένθια, ενώ το 2017 είχε αναδειχτεί κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Βιντορέτα διετέλεσε και βοηθός προπονητή στην εθνική Ισπανίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2015 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, ως συνεργάτης του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Δείτε το video της Μάλαγα:

COMMENTS
LATEST NEWS
20:35 SUPER LEAGUE

«Εξετάζει την περίπτωση του Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ»

20:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δεδομένη η αποχώρηση του Πένια από την Μπαρτσελόνα - «Πάει Τουρκία ή Ελλάδα»

20:24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

20:12 SUPER LEAGUE

Παρελθόν τέσσερις ποδοσφαιριστές από την Καλαμάτα

19:47 NBA

NBA: «Διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του ο Λεμπρόν για να μείνει στους Λέικερς»

19:42 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε φιλικά με Καλαμάτα και Άρη

19:15 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική: Ο Σάντιλεκ κάνει νωρίς το 1-0 (video)

18:58 NBA

«Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς ο Τρέι Γιανγκ»

18:45 MUNDIAL

LIVE Τσεχία - Νότια Αφρική

18:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα και ο Ινιάκι Πένια της Μπαρτσελόνα (video)

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος: Ανανέωσε και ο Καββαδάς

18:14 EUROLEAGUE

Marca: «Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μοντέρο πριν τον Ολυμπιακό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας