Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Ντιλικίνα

Φρανκ Ντιλικίνα και Ολυμπιακός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας με τον 27χρονο γκαρντ.

Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς μέσα στη σεζόν, μη καταφέρνοντας να εδραιωθεί στο ροτέισον της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σε 24 αγώνες στη φετινή EuroLeague, ο Ντιλικίνα είχε κατά μέσο όρο 4.5 πόντους, 1.6 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 16:24.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»