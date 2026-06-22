· Ολυμπιακός

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Ντιλικίνα

Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Φρανκ Ντιλικίνα, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας με τον Γάλλο γκαρντ.

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Ντιλικίνα
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Φρανκ Ντιλικίνα και Ολυμπιακός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας με τον 27χρονο γκαρντ.

Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς μέσα στη σεζόν, μη καταφέρνοντας να εδραιωθεί στο ροτέισον της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σε 24 αγώνες στη φετινή EuroLeague, ο Ντιλικίνα είχε κατά μέσο όρο 4.5 πόντους, 1.6 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 16:24.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»

https://www.instagram.com/p/DZ5EeJXt1_F/
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