Ρεάλ Μαδρίτης: Παρελθόν ο Λάιλς από τη «βασίλισσα« - Το αντίο του στους Μαδριλένους

Ο Τρέι Λάιλς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Καναδό φόργουορντ να αποχαιρετά την ισπανική ομάδα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά το γεγονός ότι οι Μαδριλένοι επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο έμπειρος άσος αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στη «βασίλισσα» έπειτα από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Λάιλς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τους φιλάθλους.

Στη Liga Endesa ολοκλήρωσε τη χρονιά με μέσο όρο 11,1 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στην EuroLeague ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, καταγράφοντας 13,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του στον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου σημείωσε 24 πόντους συνολικά, έχοντας ήδη πετύχει 21 από αυτούς στο πρώτο ημίχρονο.

Η ανάρτησή του

«Η Μαδρίτη ήταν εξαιρετική, αλλά ήρθε η ώρα. Μια σπουδαία εμπειρία εδώ. Εκτιμώ την αγάπη όλων των οπαδών της Μαδρίτης».