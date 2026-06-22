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Στον Παναθηναϊκό η Ορβόσοβα

Ο Παναθηναϊκός έντυσε στα «πράσινα» τη διεθνή Τσέχα διαγώνια Γκαμπριέλα Ορβόσοβα.

Στον Παναθηναϊκό η Ορβόσοβα
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Ο Παναθηναϊκός έντυσε στα «πράσινα» τη διεθνή Τσέχα διαγώνια Γκαμπριέλα Ορβόσοβα.

Η 25χρονη αθλήτρια έχει ύψος 1.91μ. και είναι εκ των βασικών στελεχών της Εθνικής ομάδας της χώρας της με την οποία έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο European League, ενώ μετράει ακόμη δύο ασημένια και ένα χάλκινο στη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Γκαμπριέλα Ορβόσοβα στο τμήμα βόλεϊ γυναικών για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027.Ο Παναθηναϊκός έντυσε στα «πράσινα» τη διεθνή Τσέχα διαγώνια Γκαμπριέλα Ορβόσοβα. Η 25χρονη αθλήτρια έχει ύψος 1.91μ. και είναι εκ των βασικών στελεχών της Εθνικής ομάδας της χώρας της με την οποία έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο European League, ενώ μετράει ακόμη δύο ασημένια και ένα χάλκινο στη διοργάνωση.

Με τη φανέλα της Ρόμα έχει πανηγυρίσει το Challenge Cup τη σεζόν 2024-2025. Στην καριέρα της σε συλλογικό επίπεδο μετράει ακόμη αρκετές διακρίσεις, όπως το πρωτάθλημα Τσεχίας το 2019, έχει κατακτήσει τρεις φορές το Κύπελλο Τσεχίας ενώ στην τροπαιοθήκη της υπάρχει ακόμη και το Σούπερ Καπ Πολωνίας.

Το βιογραφικό της:

2/2026 Nilüfer Belediyespor

2025-2026 Vakifbank

2024-2025 SMI Roma Volley

2022-2024 PGE Rysice Rzeszow

2020-2022 BKS BOSTIK Bielsko-Biała

2015-2020 VK UP Olomouc

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γκαμπριέλα Ορβόσοβα σημείωσε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αποτελώ μέλος του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τον σύλλογο και τους φιλάθλους, οπότε ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να φορέσω την πράσινη φανέλα"».

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