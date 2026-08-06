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Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε 3-0 την Μακάμπι Τελ Αβίβ και είναι το φαβορί για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας επικράτησε με 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μπατούμι και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στα Play Offs του Europa League, όπου περιμένει ο ΟΦΗ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε 3-0 την Μακάμπι Τελ Αβίβ και είναι το φαβορί για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ
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Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας με 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Κυπελλούχοι Βουλγαρίας άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Εμπόνγκ, ενώ στο 29' ο Γκοντόι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, έπειτα από ασίστ του Πίττα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ζβάρτς στο 90ό λεπτό.

Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια στις 13 Αυγούστου (21:00), με την ΤΣΣΚΑ να έχει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση και να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στον δρόμο του ΟΦΗ στα Play Offs του Europa League.

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