Παναθηναϊκός: Συλλεκτικό μπλουζάκι για την επιστροφή του «Βασιλιά» Ομπράντοβιτς (pic)

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό των «πράσινων».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ κυκλοφόρησε συλλεκτικό μπλουζάκι που αναγράφει «King Zeljko», για να γιορτάσει το σπουδαίο γεγονός.

Ένα Τ-Shirt που αναμένεται να γίνει ανάρπαστο από τους φίλους του Παναθηναϊκού.