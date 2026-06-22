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Παναθηναϊκός: Συλλεκτικό μπλουζάκι για την επιστροφή του «Βασιλιά» Ομπράντοβιτς (pic)

Ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε συλλεκτικό T-Shirt για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Παναθηναϊκός: Συλλεκτικό μπλουζάκι για την επιστροφή του «Βασιλιά» Ομπράντοβιτς (pic)
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Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό των «πράσινων».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ κυκλοφόρησε συλλεκτικό μπλουζάκι που αναγράφει «King Zeljko», για να γιορτάσει το σπουδαίο γεγονός.

Ένα Τ-Shirt που αναμένεται να γίνει ανάρπαστο από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

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