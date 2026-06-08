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Παναθηναϊκός: Παραμένει στις «πράσινες» για έναν ακόμα χρόνο η Πρινς

Η Σεντόνα Πρινς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Παναθηναϊκός: Παραμένει στις «πράσινες» για έναν ακόμα χρόνο η Πρινς
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Σεντόνα Πρινς στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η Αμερικανίδα σέντερ παραμένει στις "πράσινες" υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σεντόνα Πρινς ανέφερε τα εξής:

«Είμαι απίστευτα χαρούμενη που θα βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό για ακόμη μία χρονιά. Η ομάδα και ο οργανισμός έχουν γίνει πραγματικά το σπίτι μου, η οικογένειά μου, και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει αλλού. Σε εσάς, τους φιλάθλους: αυτή η σεζόν θα είναι ακόμη καλύτερη από την προηγούμενη και ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους μέσα στη χρονιά».

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