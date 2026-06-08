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Παναθηναϊκός AKTOR: «Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας»

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Πάρης Δερμάνης «έφυγε» από τη ζωή με την «πράσινη» ΚΑΕ να μην ξεχνά τον άνθρωπο που μέχρι τελευταίας στιγμής ήταν «στρατιώτης» του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός AKTOR: «Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας»
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Δύο χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Πάρης Δερμάνης άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε μέχρι τελευταίας στιγμής τον σύλλογο και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά:

«Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό.

Πάρης Δερμάνης 1964-2024

Δε σε ξεχνάμε»

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