Παναθηναϊκός AKTOR: «Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας»

Δύο χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Πάρης Δερμάνης άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε μέχρι τελευταίας στιγμής τον σύλλογο και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά:

«Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό.

Πάρης Δερμάνης 1964-2024

Δε σε ξεχνάμε»