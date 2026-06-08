Παναθηναϊκός AKTOR: «Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας»
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Πάρης Δερμάνης «έφυγε» από τη ζωή με την «πράσινη» ΚΑΕ να μην ξεχνά τον άνθρωπο που μέχρι τελευταίας στιγμής ήταν «στρατιώτης» του Παναθηναϊκού.
Δύο χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Πάρης Δερμάνης άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού.
Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε μέχρι τελευταίας στιγμής τον σύλλογο και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.
Αναλυτικά:
«Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό.
Πάρης Δερμάνης 1964-2024
Δε σε ξεχνάμε»