ΑΕΚ: MVP του BCL ο Φρανκ Μπάρλτεϊ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο BCL για το 2025-2026, επισφραγίζοντας την εντυπωσιακή χρονιά που πραγματοποίησε με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο και στη νίκη απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Μπάρτλεϊ σημείωσε 16 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 30χρονος ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν ως πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο BCL, έχοντας κατά μέσο όρο 18,4 πόντους ανά αναμέτρηση.