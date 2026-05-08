BCL: Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα, επικράτησε 78-65 και εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League.

Κομβικό ρόλο στη φετινή πορεία της Ένωσης έχουν παίξει οι Ραϊκουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ, με τους δύο Αμερικανούς να ξεχωρίζουν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και να αποτελούν βασικά «γρανάζια» της ομάδας.

Οι εξαιρετικές τους εμφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη διοργάνωση, καθώς αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία πεντάδα της φετινής σεζόν του BCL, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβεύσεων για τους κορυφαίους της χρονιάς.

Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Τζέρικ Χάρντινγκ, Ρίκι Ρούμπιο και Γκιόργκι Σερμαντίνι.