ΑΕΚ: «Μοναδική Βασίλισσα… ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!» - Τα μηνύματα ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής

Η ΠΑΕ και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, μετά τη νίκη επί της Μάλαγα στην Μπανταλόνα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε με 78-65 της ισπανικής ομάδας και εξασφάλισε θέση στον μεγάλο τελικό του Final Four, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να εκφράζει δημόσια τη στήριξή της ενόψει της μάχης για το τρόπαιο.

«Μοναδική Βασίλισσα – Συγχαρητήρια, όλοι στο πλευρό σας για την κούπα!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΑΕΚ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, η οποία συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ για την επιτυχία της και κάλεσε την Ένωση να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με την κατάκτηση του τίτλου. «Μπράβο ΑΕΚΑΡΑ. ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!», έγραψε η Μάνα ΑΕΚ στο δικό της ποστάρισμα μετά τη λήξη του ημιτελικού.

