BCL Final Four 2026: Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

Η ΑΕΚ νίκησε τη Μάλαγα στο BCL Final Four 2026 και απέναντι στη Ρίτας θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της.

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα κι εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης

Στον έκτο τελικό της ιστορίας της, η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας, το Σάββατο 9 Μαΐου (21:00), με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της και δεύτερου στο Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα δώσει τον έκτο ευρωπαϊκό τελικό, έχοντας μέχρι σήμερα τρεις κατακτήσεις σε πέντε παρουσίες.

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ΑΕΚ ήρθε το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, όταν επικράτησε με 89-82 της Σλάβια Πράγας και κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.

Η δεύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία ήρθε το 2000 στη Λωζάνη, με τη νίκη επί της Κίντερ Μπολόνια με 83-76 στον τελικό του Κυπέλλου Σαπόρτα.

Το τρίτο τρόπαιο κατακτήθηκε το 2018 στο ΟΑΚΑ, όταν η ΑΕΚ, ως οικοδέσποινα του Final Four του BCL, επικράτησε της Μονακό με 100-94 στον τελικό.

Παράλληλα, αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός της Ένωσης στο Basketball Champions League μέσα σε διάστημα δέκα ετών.

Οι ευρωπαϊκοί τελικοί της ΑΕΚ

  • 1968 (Κύπελλο Κυπελλούχων): ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας 89-82
  • 1998 (EuroLeague): Κίντερ Μπολόνια – ΑΕΚ 58-44
  • 2000 (Κύπελλο Σαπόρτα): ΑΕΚ – Κίντερ Μπολόνια 83-76
  • 2018 (BCL): Μονακό – ΑΕΚ 94-100
  • 2020 (BCL): Μπούργος – ΑΕΚ 85-74
  • 2026 (BCL): ΑΕΚ – Ρίτας (9/5, 21:00)

