Μάλαγα - ΑΕΚ: «Φέρε μας το ευρωπαϊκό» - Ο κόσμος στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, εκεί όπου έχει ήδη εξασφαλίσει θέση η Ρίτας.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την προσπάθεια τους, καθώς έχουν στο πλευρό τους και τους οπαδούς της ομάδας.

Πάνω από 800 φίλοι της «Ένωσης» έκαναν το ταξίδι για την Μπανταλόνα και βρίσκονται στο γήπεδο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με τα κίτρινα μπαλόνια που είχαν μαζί τους.

Επίσης, έκλεψαν την παράσταση με τα συνθήματα τους, τραγουδώντας «φέρε μας το Κύπελλο το Ευρωπαϊκό»