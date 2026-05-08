· ΑΕΚ · Μάλαγα

ΑΕΚ – Βίλνιους Ρίτας: Πότε είναι ο τελικός του BCL Final Four 2026 | Το κανάλι που θα τον δείξει

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League μετά τη νίκη επί της Μάλαγα και θα αντιμετωπίσει τη Βίλνιους Ρίτας για το τρόπαιο.

ΑΕΚ – Βίλνιους Ρίτας: Πότε είναι ο τελικός του BCL Final Four 2026 | Το κανάλι που θα τον δείξει
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα και εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας, η οποία νωρίτερα προκρίθηκε στον τελικό μετά τη νίκη της με 87-69 απέναντι στην Τενερίφη, πραγματοποιώντας την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Final Four.

Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 21:00. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
00:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Βίλνιους Ρίτας: Πότε είναι ο τελικός του BCL Final Four 2026 | Το κανάλι που θα τον δείξει

00:11 EUROPA LEAGUE

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

23:50 ONSPORTS

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

23:37 SUPER LEAGUE

Super League: Απαλλάχθηκε ο Καζίας, τιμωρία σε πέντε ομάδες

23:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights του Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη

23:08 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

22:46 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Εξετάζει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους

22:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα - ΑΕΚ: «Φέρε μας το ευρωπαϊκό» - Ο κόσμος στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα

22:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold Out το Game 4 για μια ακόμη μεγάλη πρόκριση!

21:58 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

21:51 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Στρασμπούργκ – Ράγιο Βαγιεκάνο

21:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα - ΑΕΚ: Κανονικά ο Νάναλι - Οι 12άδες του ημιτελικού στο BCL Final 4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας