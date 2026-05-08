ΑΕΚ – Βίλνιους Ρίτας: Πότε είναι ο τελικός του BCL Final Four 2026 | Το κανάλι που θα τον δείξει

Η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα και εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας, η οποία νωρίτερα προκρίθηκε στον τελικό μετά τη νίκη της με 87-69 απέναντι στην Τενερίφη, πραγματοποιώντας την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Final Four.

Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 21:00. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.