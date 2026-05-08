Κορυφαίος προπονητής στο BCL ο Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε την ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League και μια ημέρα μετά αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος τεχνικός της φετινής διοργάνωσης.

Η Ένωση, φέτος, στην πορεία της προς τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ρίτας, έκανε 14 νίκες και μόλις 2 ήττες, ενώ μέσα στο 2026 και μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ είχε 9 νίκες σε 10 παιχνίδια.

MVP ΤΟΥ BCL Ο ΜΠΑΡΤΛΕΪ

Αξίζει να σημειωθεί πως τη βράβευση στον προπονητή της ΑΕΚ έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΕΝΤΑΔΑ ΓΚΡΕΪ ΚΑΙ ΜΠΑΡΤΛΕΪ