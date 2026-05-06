Bad Bunny: Είπε «αντίο» στον Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ με φωτογραφία του από την εποχή του Άρη

Η είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σόκαρε το παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο 62χρονος άσος νικήθηκε από τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική καριέρα σε Ευρώπη και NBA.

Στο Πουέρτο Ρίκο θρηνούν την απώλεια του σπουδαίου μπασκετμπολίστα, με τον γνωστό τραγουδιστή Bad Bunny να εκφράζει τα συλλυπητήριά του αναρτώντας μια φωτογραφία του Ορτίθ με τη φανέλα του Άρη.

«Σε ευχαριστώ για όλα, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ. Το Πουέρτο Ρίκο θα θυμάται πάντα το όνομά σου με υπερηφάνεια, σεβασμό και χαρά. Δύναμη στην οικογένειά του», έγραψε συγκινημένος.

Άλλωστε ο παλαίμαχος άσος είχε βρεθεί σε συναυλίες του.

Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στους «κίτρινους» τη σεζόν 1996-97 και κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς.