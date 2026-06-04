Παναθηναϊκός: Επαφή με την πλευρά του Γκαστόν Μπεντεντέτι σύμφωνα με τους Αργεντινούς

Ο Γκαστόν Μπεντεντέτι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν έντονα το μεταγραφικό ρεπορτάζ στην Αργεντινή, με τον Παναθηναϊκό να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Αγκουστίν Ζαμπαλέτα, οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε επικοινωνία με την πλευρά του 25χρονου αριστερού μπακ της Εστουδιάντες, προκειμένου να διερευνήσουν τις προθέσεις του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Μπεντεντέτι συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο από συλλόγους της Βραζιλίας όσο και από ευρωπαϊκές ομάδες, την ώρα που εξετάζει τις επιλογές του για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει δεχθεί τηλεφωνήματα τόσο από την Ορλάντο όσο και από τον Παναθηναϊκό από την Ελλάδα. Δεν πρόκειται για επίσημες επαφές ή διαπραγματεύσεις, αλλά για μία πρώτη επικοινωνία με σκοπό τη διερεύνηση προθέσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζαμπαλέτα.

Ο 25χρονος αμυντικός ξεχωρίζει για τη συμμετοχή του στο επιθετικό παιχνίδι από την αριστερή πλευρά, ενώ διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης και στα αμυντικά του καθήκοντα. Παράλληλα, στη Λατινική Αμερική επισημαίνεται ότι, με βάση τις οικονομικές απαιτήσεις της Εστουδιάντες, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ιδιαίτερα συμφέρουσα μεταγραφική επιλογή.