Σίλβερ: «Συζητάμε με Euroleague, θα προχωρήσουμε είτε έτσι, είτε αλλιώς»

Ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για τους τελικούς στο ΝΒΑ μίλησε για τη νέα διοργάνωση στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ΝΒΑ Europe: «Αυτό που σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε είναι, ουσιαστικά, ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, με 12 μόνιμες ομάδες, και στη συνέχεια τη δυνατότητα οποιασδήποτε ομάδας στην Ευρώπη να παίξει στις εναπομείνασες θέσεις.

Αυτή είναι η δομή που θα χρησιμοποιήσουμε, για την οποία μιλάμε με αυτές τις πιθανές ομάδες. Μερικές είναι υπάρχουσες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, και μετά υπάρχουν γκρουπ που ενώνονται και θέλουν να ξεκινήσουν ομάδες σε πόλεις που δεν έχουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου αυτή τη στιγμή».

Για τις συζητήσεις με τη Euroleague: «Όσον αφορά την Euroleague, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μαζί τους. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε αυτές τις λειτουργίες στην Euroleague, αλλά θα προχωρήσουμε είτε έτσι, είτε αλλιώς».