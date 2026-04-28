ΠΑΟΚ: Προπονείται και αναχωρεί για Μπιλμπάο!

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα με προορισμό το Μπιλμπάο, για τον σημαντικότερο αγώνα της σεζόν, τον αυριανό τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να υπερασπιστεί το +6 (79-73) της πρώτης αναμέτρησης, για να σηκώσει το τρόπαιο.

Οι Θεσσαλονικείς θα πραγματοποιήσουν σήμερα το μεσημέρι την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους στο PAOK Sports Arena και στις 16:00 θα αναχωρήσουν για Ισπανία.

Την ημέρα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στη Bilbao Arena και το βράδυ θα διεκδικήσει τον τίτλο (21:00).