Μάλαγα: Πλήγμα με Ντίαθ λίγο πριν τον ημιτελικό με ΑΕΚ στο Final 4 του BCL

Onsports Team

Αμφίβολη η συμμετοχή του αρχηγού της Μάλαγα δύο εβδομάδες πριν τους ημιτελικούς του Basketball Champions League με την ΑΕΚ.

Αναστάτωση προέκυψε στην Μάλαγα, περίπου δύο εβδομάδες πριν από το Final 4 του Basketball Champions League, μετά τον τραυματισμό του Αλμπέρτο Ντίαθ.

Ο Ισπανός γκαρντ υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο του αριστερού του χεριού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Γέιδα, με αποτέλεσμα η παρουσία του στην κρίσιμη φάση της διοργάνωσης να βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Παρά το πρόβλημα, ο αρχηγός της ομάδας συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι το τέλος του αγώνα, καταγράφοντας 7 πόντους σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.

Όπως έγινε γνωστό από την ενημέρωση του συλλόγου, η φύση του τραυματισμού απαιτεί ακινητοποίηση, ωστόσο δεν αποκλείεται ο παίκτης να διατηρήσει ρυθμό μέσω προπονήσεων και συμμετοχής σε αγώνες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί το προσεχές διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.