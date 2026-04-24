NCAA: Από το Ρόμπερτ Μόρις στο Ξέβιερ ο Νίκος Χιτικούδης
Στο Ξέβιερ θα μετακομίσει από τη νέα σεζόν ο Νίκος Χιτικούδης, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική του χρονιά στο Ρόμπερτ Μόρις.
Το νέο του σταθμό στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ βρήκε ο Νίκος Χιτικούδης, με τον 21χρονο φόργουορντ να φεύγει από το Ρόμπερτ Μόρις για το Ξέβιερ, αλλάζοντας τρίτη διαφορετική ομάδα στο NCAA.
Τη φετινή χρονιά πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολλέγιο του Ρόμπερτ Μόρις, έχοντας κατά μέσο όρο σε 27 παιχνίδια 11,3π., 7,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 26.1’.
Former Robert Morris C Nikos Chitikoudos has committed to Xavier. Nikos is a really good rim protector and is solid on the boards. He was named All Defense for The Horizon League this year. This marks the 3rd RMU player this year and the 6th in the last 2 seasons to make the move… pic.twitter.com/nx4JMbrSW2— PGH_D1_Hoops (@PGH_D1_Hoops) April 23, 2026