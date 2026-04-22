ΕΟΚ: Το ΔΣ έδωσε και επίσημα τον τίτλο στον Αθηναϊκό

Οριστική απόφαση του ΔΣ υπό τον Λιόλιο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ποινής για τον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν

Υπό την προεδρία του Βαγγέλη Λιόλιου συνεδρίασε το πρωί της Τετάρτης (22/04) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, επικυρώνοντας την εξέλιξη που οδηγεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Αθηναϊκό στα χαρτιά.

Η απόφαση ουσιαστικά θέτει εκτός συνέχειας τον Παναθηναϊκό, με την Ομοσπονδία να επικαλείται τον κανονισμό, την ώρα που από την πλευρά της ομάδας του Βύρωνα δεν υπήρχε διάθεση να συνεχιστούν οι αγώνες στο γήπεδο.

Πλέον, απομένει μόνο η τυπική διαδικασία της απονομής, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα που δεν έφτασε στο αγωνιστικό του φινάλε.

Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να εξεταστεί αν θα επιβληθεί επιπλέον ποινή στον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Αθηναϊκός εξασφαλίζει το εισιτήριο για τους ομίλους της Ευρωλίγκας, ενώ ο Παναθηναϊκός διατηρεί τη δυνατότητα συμμετοχής στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4), το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».