Το μέλλον στο ζωγραφιστό λέγεται «CUE7» και είναι ρομπότ

Εντάξει, μπορεί το Space Jam: A New Legacy με τον LeBron James να ήταν μια αποτυχία, αν όμως κάτι μας έμεινε, αυτό ήταν οι AI χαρακτήρες που έπαιρναν τις μορφές γνωστών παικτών του ΝΒΑ, όπως ο Damian Lillard ή οAnthony Davis, αποτελώντας τη νέα αντίπαλη ομάδα των Looney Tunes.

Δεν ξέρουμε αν οι παίκτες της Goon Squad αποτέλεσαν έμπνευση, σίγουρα πάντως ο αλγόριθμος και η τεχνολογία δούλεψαν σε άλλο επίπεδο για τη δημιουργία του «CUE7». Τον νέο σέντερ ύψους 2,19 μ. της Toyota, ένα πραγματικό ανθρωποειδές που έρχεται να σκεπάσει τα στεφάνια, ακόμα και αν δεν τον έχουμε δει ακόμα... να ποστάρει.

Μπορεί να μην έχει footwork τύπου Hakeem, ούτε να ζητάει τη μπάλα στο low post, αλλά όταν φτάνεις τα 2,19, κάπου θα βρεθεί τρόπος να τη βάλεις τη ρημάδα μέσα. Μέχρι στιγμής τον έχουμε δει να παίζει safe: mid-range σουτάκια, ελεύθερες βολές με textbook μηχανική, κινήσεις που θυμίζουν περισσότερο προσομοίωση παρά ένστικτο. Αλλά ποιος είπε ότι το ένστικτο είναι απαραίτητο όταν έχεις τέτοιο λογισμικό;

Το ντεμπούτο του στην Ιαπωνία είχε όλα τα σωστά vibes: κοινό που χειροκροτεί, κάμερες να γράφουν, ένα robot που μοιάζει να παίζει μπάσκετ πιο “καθαρά” από πολλούς ανθρώπους. Έβαλε τη βολή του, αστόχησε στο τρίποντο, γιατί ακόμα και τα AI χρειάζονται λίγο δράμα για να γίνουν πιστευτά αλλά κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι δεν βλέπεις ένα show ημιχρόνου, αλλά ένα teaser για το τι έρχεται.

Η Toyota δεν έφτιαξε απλά ένα ακόμα tech demo. Το CUE7 κινείται πιο φυσικά, διαβάζει καλύτερα το χώρο, έχει σταθερότητα στο release και μια περίεργη ψυχραιμία που δεν διδάσκεται, δεν ιδρώνει, ούτε και αγχώνεται. Κάτι σαν τον ιδανικό ρολίστα που κάθε ομάδα θα ήθελε από τον πάγκο της.

Και κάπου εδώ έρχεται το ενδιαφέρον ερώτημα: είναι απλά ένα εντυπωσιακό παιχνίδι μηχανικής ή βλέπουμε τα πρώτα λεπτά ενός διαφορετικού αγώνα; Γιατί σήμερα γελάς που δεν ποστάρει, αύριο ίσως μάθει. Μεθαύριο ίσως κάνει pick & roll. Και κάποια στιγμή, ποιος ξέρει, ίσως να μη μιλάμε καν για “ρομπότ που παίζουν μπάσκετ”, αλλά για ένα νέο είδος αθλητή.

Ή μήπως όχι αθλητή;

Μήπως κάποια στιγμή δούμε κάτι ακόμα πιο περίεργο; Να εμφανίζεται ο CUE7 σε ένα παρκέ τύπου EuroLeague, όχι ως αυτόνομος παίκτης, αλλά ως προέκταση κάποιου ανθρώπου; Ένας χειριστής στον πάγκο, ένα ανθρωποειδές στο παρκέ. Λίγο σαν το Real Steel, όπου ο Hugh Jackman δεν πάλευε ο ίδιος, αλλά έδινε εντολές στο ρομπότ του.

Αν αυτό ακούγεται μακρινό, θυμήσου κάτι απλό: πριν λίγα χρόνια, γελούσαμε με την ιδέα ότι ένα ρομπότ θα βάζει fadeaway.

Τώρα απλά περιμένουμε να το δούμε να ποστάρει, ή ακόμα, να καρφώνει.