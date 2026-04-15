Πήγαν στον κόσμο που έμεινε εκτός γηπέδου οι παίκτριες του Παναθηναϊκού (Video)

Οι «πράσινες» μετά την οριστική απόφαση να μη συνεχίσουν το ματς με τον Αθηναϊκό, έσπευσαν στους φιλάθλους που τους απαγορεύτηκε η είσοδος.

Ο τελικός της Α1 μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, διήρκησε ένα ημίχρονο. Η απαγόρευση εισόδου σε δεκάδες φίλους του «τριφυλλιού» που είχαν εισιτήριο, έφερε την απόφαση των «πράσινων» να μην αγωνιστούν στο δεύτερο μέρος.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με αυτό τον τρόπο, προπονητικό τιμ και αθλήτριες του «τριφυλλιού», βγήκαν έξω απ’ το κλειστό. Εκεί που βρισκόταν ο κόσμος που δεν του επιτράπηκε η είσοδος.

Μίλησαν με τους φιλάθλους, γνώρισαν την αποθέωση και άκουσαν τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα υπέρ τους.