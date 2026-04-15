Πήγαν στον κόσμο που έμεινε εκτός γηπέδου οι παίκτριες του Παναθηναϊκού (Video)
Onsports Team 15 Απριλίου 2026, 22:46
ΜΠΑΣΚΕΤ / Αθηναϊκός / Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» μετά την οριστική απόφαση να μη συνεχίσουν το ματς με τον Αθηναϊκό, έσπευσαν στους φιλάθλους που τους απαγορεύτηκε η είσοδος.

Ο τελικός της Α1 μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, διήρκησε ένα ημίχρονο. Η απαγόρευση εισόδου σε δεκάδες φίλους του «τριφυλλιού» που είχαν εισιτήριο, έφερε την απόφαση των «πράσινων» να μην αγωνιστούν στο δεύτερο μέρος.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με αυτό τον τρόπο, προπονητικό τιμ και αθλήτριες του «τριφυλλιού», βγήκαν έξω απ’ το κλειστό. Εκεί που βρισκόταν ο κόσμος που δεν του επιτράπηκε η είσοδος.

Μίλησαν με τους φιλάθλους, γνώρισαν την αποθέωση και άκουσαν τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα υπέρ τους.


