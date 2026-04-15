Οριστικό: Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό με τον Αθηναϊκό

Με απόφαση της διοίκησης ο Παναθηναϊκός αποχώρησε στο ημίχρονο του τελικού με τον Αθηναϊκό, καταγγέλλοντας τη διοίκηση των γηπεδούχων και την Ελληνική Αστυνομία για την απαγόρευση σε μεμονωμένους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο του Βύρωνα.

Πρόωρο τέλος για τον πρώτο τελικό της Α1 Μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να μην συνεχίσουν την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη στάση της διοίκησης των γηπεδούχων και της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την απαγόρευση σε μεμονωμένους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο του Βύρωνα, ενώ είχαν προμηθευτεί κανονικά και νόμιμα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές έδωσαν χρόνο 20 λεπτά για να επιστρέψουν στο γήπεδο οι «πράσινες», αλλά με απόφαση του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, ο Παναθηναϊκός αποχώρησε οριστικά.

Την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής.