Οριστικό: Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό με τον Αθηναϊκό
Οnsports Team 15 Απριλίου 2026, 21:58
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Με απόφαση της διοίκησης ο Παναθηναϊκός αποχώρησε στο ημίχρονο του τελικού με τον Αθηναϊκό, καταγγέλλοντας τη διοίκηση των γηπεδούχων και την Ελληνική Αστυνομία για την απαγόρευση σε μεμονωμένους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο του Βύρωνα.

Πρόωρο τέλος για τον πρώτο τελικό της Α1 Μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να μην συνεχίσουν την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη στάση της διοίκησης των γηπεδούχων και της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την απαγόρευση σε μεμονωμένους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο του Βύρωνα, ενώ είχαν προμηθευτεί κανονικά και νόμιμα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές έδωσαν χρόνο 20 λεπτά για να επιστρέψουν στο γήπεδο οι «πράσινες», αλλά με απόφαση του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, ο Παναθηναϊκός αποχώρησε οριστικά.

Την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής.



CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ
8 λεπτά πριν Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ
ΣΠΟΡ
Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»
16 λεπτά πριν Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Το ξέφρενο πάρτι στο φινάλε κι η μεγάλη χαρά του Μάκη Αγγελόπουλου (video)
21 λεπτά πριν ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Το ξέφρενο πάρτι στο φινάλε κι η μεγάλη χαρά του Μάκη Αγγελόπουλου (video)
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL
29 λεπτά πριν ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL
