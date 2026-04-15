Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός: Δεν αφήνουν φιλάθλους με εισιτήρια να μπουν στο γήπεδο
Οnsports Team 15 Απριλίου 2026, 21:29
Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει πως η αστυνομία απαγορεύει αναίτια σε φιλάθλους του Τριφυλλιού με εισιτήρια να εισέλθουν στο γήπεδο.

Η ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ βρίσκει για μια ακόμα φορά εμπόδια από την ίδια την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ.

Μετά την ακατανόητη απόφαση να μην επιτραπεί σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού να βρεθούν στο Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών και να δημιουργήσουν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα για το άθλημα, κάτι αντίστοιχο γίνεται και στον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τις «πράσινες».

Όπως καταγγέλουν από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, σε δεκάδες φίλους του Τριφυλλιού που έχουν κανονικά πληρώσει και προμηθευτεί εισιτήριο, δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο, χωρίς καμία εξήγηση.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Οριστικό: Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό με τον Αθηναϊκό
11 λεπτά πριν Οριστικό: Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό με τον Αθηναϊκό
NBA
ΝΒΑ: Η φανέλα του Ντόντσιτς πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
26 λεπτά πριν ΝΒΑ: Η φανέλα του Ντόντσιτς πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός: Δεν συνεχίζουν τον τελικό οι «πράσινες» αν δεν μπει ο κόσμος στο γήπεδο
28 λεπτά πριν Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός: Δεν συνεχίζουν τον τελικό οι «πράσινες» αν δεν μπει ο κόσμος στο γήπεδο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved