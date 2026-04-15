Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός: Δεν αφήνουν φιλάθλους με εισιτήρια να μπουν στο γήπεδο

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει πως η αστυνομία απαγορεύει αναίτια σε φιλάθλους του Τριφυλλιού με εισιτήρια να εισέλθουν στο γήπεδο.

Η ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ βρίσκει για μια ακόμα φορά εμπόδια από την ίδια την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ.

Μετά την ακατανόητη απόφαση να μην επιτραπεί σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού να βρεθούν στο Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών και να δημιουργήσουν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα για το άθλημα, κάτι αντίστοιχο γίνεται και στον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τις «πράσινες».

Όπως καταγγέλουν από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, σε δεκάδες φίλους του Τριφυλλιού που έχουν κανονικά πληρώσει και προμηθευτεί εισιτήριο, δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο, χωρίς καμία εξήγηση.