«Πράσινα» τατουάζ για Γκραντ και Χουάντσο

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μίλησαν στο Club 1908 για την αγάπη τους για τα τατουάζ και αυτά που θέλουν να κάνουν με επίκεντρο το «τριφύλλι».

Μία από τις μεγάλες αγάπες των Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι τα τατουάζ. Με τους δύο παίκτες του «τριφυλλιού» να μιλούν στο Club 1908 γι αυτά που ήδη έχουν, αλλά και γι αυτά που θέλουν να κάνουν στο μέλλον με επίκεντρο τον Παναθηναϊκό.

«Θέλω να κάνω στο δεξί μου πόδι πράγματα του Παναθηναϊκού. Ελληνικά πράγματα, ελληνικούς Θεούς. Την Euroleague, ελπίζω να κατακτήσουμε περισσότερες κούπες Euroleague», ανέφερε ο Χουάντσο.

Με τον Γκραντ να τονίζει: «Για μένα είναι τα παιδιά μου και δεν έχω κάνει ακόμα κάτι συγκεκριμένο για τα παιδιά μου. Είναι σίγουρα κάτι που θέλω να κάνω και μετά για τον Παναθηναϊκό. Είμαι εδώ τρία χρόνια και έχει γίνει πραγματικά πολύ σημαντικός για εμένα. Οπότε μελλοντικά νομίζω ότι αυτά τα δύο, αυτά δύο πράγματα θα γίνουν μελλοντικά τατουάζ. Το απολαμβάνω πραγματικά εδώ».