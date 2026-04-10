Ρέτζιο Εμίλια: Ανανέωσε και επίσημα ο Πρίφτης

Ο Δημήτρης Πρίφτης θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Ιταλία, καθώς ήρθε σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας του με τη Ρέτζιο Εμίλια, παραμένοντας στον πάγκο της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιταλικής ομάδας μέσα από τη σταθερή δουλειά του και την αγωνιστική πρόοδο του συλλόγου, με τη διοίκηση να αποφασίζει να «δέσει» τον Πρίφτη για τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την ικανοποίηση από την πορεία του project. Η νέα συμφωνία επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών κατά ακόμη δύο σεζόν, δείγμα της κοινής επιθυμίας για συνέχεια και σταθερότητα.

Η Ρέτζιο Εμίλια πραγματοποιεί φέτος μια αξιόλογη πορεία στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 11-12, παραμένοντας εντός τροχιάς πλέι οφ και διεκδικώντας την παρουσία της στην τελική φάση της Serie A. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή της διαδρομή στο FIBA Europe Cup ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Μούρθια, αφήνοντας ωστόσο θετικές εντυπώσεις με τη συνολική της παρουσία.