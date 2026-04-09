Eurocup Γυναικών: Ψάχνει την ανατροπή ο Αθηναϊκός στην Τουρκία για την κούπα

Η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Μερσίν στην Τουρκία το απόγευμα της Μ. Πέμπτης (09/04) στον δεύτερο τελικό του Eurocup Γυναικών, με στόχο μια ιστορική ανατροπή που θα τον φέρει στην κορυφή της Ευρώπης. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου καλείται να υπερβεί τον εαυτό της και να κυνηγήσει τη νίκη με τουλάχιστον έξι πόντους διαφορά, αποτέλεσμα που θα της χαρίσει το τρόπαιο.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι, ωστόσο ο Αθηναϊκός έχει αποδείξει πως διαθέτει την ποιότητα και το χαρακτήρα για να ανταποκριθεί σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Το πρώτο παιχνίδι στο κλειστό της Γλυφάδας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, με τη Μερσίν να επικρατεί 85-80, αποκτώντας ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Πλέον, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα για την ελληνική ομάδα, η οποία χρειάζεται νίκη με έξι πόντους για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Eurocup, ενώ σε περίπτωση επικράτησης με πέντε πόντους, ο τίτλος θα κριθεί στην παράταση.

Το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα Μερσίν - Αθηναϊκός έχει οριστεί για το απόγευμα της Μ. Πέμπτης (09/04) στις 20:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Start.