Μούρθια - ΠΑΟΚ: Ιστορική ρεβάνς για την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της φετινής του πορείας, καθώς φιλοξενείται από τη Μούρθια (21:30) στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Μετά τη νίκη του στον πρώτο αγώνα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά και να σφραγίσει το εισιτήριο για τη διεκδίκηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει σαφές πλεονέκτημα μετά το 79-73 του πρώτου αγώνα στο Παλατάκι και ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο είτε να πάρει δεύτερη νίκη είτε να διαχειριστεί το +6 που ήδη διαθέτει. Σε περίπτωση ήττας με διαφορά μικρότερη των έξι πόντων, ο ΠΑΟΚ προκρίνεται, ενώ αν η Μούρθια καλύψει ακριβώς τη διαφορά, το ματς θα οδηγηθεί στην παράταση. Οποιαδήποτε μεγαλύτερη νίκη των Ισπανών θα δώσει σε εκείνους το εισιτήριο για τους τελικούς.

Στην πρώτη αναμέτρηση, το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου έδειξε χαρακτήρα, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό φινάλε και φτάνοντας ακόμη και στο +14 στην τέταρτη περίοδο. Παρότι η τελική διαφορά μειώθηκε, ο ΠΑΟΚ κράτησε ένα σημαντικό προβάδισμα, το οποίο καλείται τώρα να υπερασπιστεί απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Αγωνιστικά, η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ προέρχεται και από το 93-90 επί της Καρδίτσας για τη Stoiximan GBL. Η μοναδική σημαντική απουσία είναι αυτή του τραυματία Νίκου Χουγκάζ, με τον Παντελή Μπούτσκο να έχει πάντως στη διάθεσή του ένα γεμάτο ρόστερ για τη μεγάλη πρόκληση.

Από την πλευρά της, η Μούρθια έδειξε αντίδραση στο ισπανικό πρωτάθλημα, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπανταλόνα με 89-67. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα δυνατή ομάδα, με εξαιρετική παρουσία στη Liga Endesa και εντυπωσιακή συνέπεια στην έδρα της, όπου μετρά μόλις δύο ήττες τη φετινή σεζόν. Σημαντική απώλεια για τους γηπεδούχους είναι ο τραυματισμός του Σάντερ Ραϊέστε.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί, εκτός απροόπτου, απέναντι στην Μπιλμπάο στους τελικούς, η οποία έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα μετά το 98-81 επί της Σομπατέλι στον πρώτο αγώνα. Έτσι, το σενάριο ενός επαναληπτικού περσινού τελικού μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο παραμένει ανοιχτό, όπως και το ενδεχόμενο ενός ισπανικού «εμφυλίου».