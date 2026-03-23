Πασκουάλ: «Δε θα πάρουμε άλλον παίκτη»

Παρά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα δεν πρόκειται να προβεί σε καμία μεταγραφική κίνηση, όπως ξεκαθάρισε ο Τσάβι Πασκουάλ.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε βαριά ήττα στο classico από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στο Palau Blaugrana, με διαφορά 19 πόντων (76-95) και έφερε νέους τριγμούς στην ομάδα του έμπειρου τεχνικού.

Μάλιστα, μετά και το χθεσινοβραδινό αποτέλεσμα οι φήμες που θέλουν την ομάδα της Μπαρτσελόνα να είναι και πάλι στην αγορά, φούντωσαν ξανά, με τον Τσάβι Πασουάλ να τονίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα του να πάρει νέο παίκτη.

«Δεν θα υπάρξουν προσθήκες και θα συνεχίσουμε με τους παίκτες που έχουμε», δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός και συνέχισε: «Από σήμερα, δεν θα μιλήσω ξανά για αυτή την κατάσταση. Δεν θα σχολιάσω πιθανές μεταγραφές. Ακούγονται συνεχώς ονόματα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στη φετινή σεζόν. Οι φήμες είναι φήμες. Δεν θα τις αξιολογήσω, κοιτάζω μόνο το παρόν μας».

Μάλιστα δεν φάνηκε να ανησυχεί μετά από αυτήν την ήττα λέγοντας ότι «δεν πρέπει να εστιάζουμε υπερβολικά στο σκορ. Ήταν μια ήττα κανονικής περιόδου στην ACB».