Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

Επτά ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μη ξεχνά τον άνθρωπο που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη δημιουργία της κορυφαίας ομάδας της Ευρώπης.

Στις 19 Μαρτίου του 2019 η οικογένεια του Παναθηναϊκού "βυθιζόταν" στο πένθος στο άκουσμα της είδησης του χαμού του Θανάση Γιαννακόπουλου.

Έχουν περάσει ήδη 7 ολόκληρα χρόνια από την μαύρη εκείνη ημέρα για ολόκληρο τον Παναθηναϊκό και κανείς δεν έχει ξεχάσει τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό του αδελφού του Παύλου με κάθε τρόπο για να δημιουργηθεί η τεράστια ομάδα και "κληρονομιά" του Πααναθηναϊκού. Και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δε θα μποούσε να τον ξεχάσει...

«Για πάντα στην καρδιά μας», αναφέρει η ανάρτηση του Παναθηναϊκού, εμπνευσμένη από το γνωστό σύνθημα των φίλων του «τριφυλλιού».