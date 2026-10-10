Στιβ Κερ: Τον Φεβρουάριο η πιθανή επιστροφή του Τζίμι Μπάτλερ στα παρκέ

Ο Τζίμι Μπάτλερ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, την οποία υπέστη τον Ιανουάριο του 2026. Η απουσία του αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους Golden State Warriors ενόψει της σεζόν 2026-27, καθώς η ομάδα θα χρειαστεί να καλύψει το κενό του για το πρώτο διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.

Ο προπονητής των «Πολεμιστών» επιχείρησε να δώσει ένα πρώτο χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή του 37χρονου φόργουορντ, τονίζοντας ότι ο Φεβρουάριος αποτελεί απλώς μια εκτίμηση, καθώς τότε θα έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τον τραυματισμό του.

«Δεν έχω ιδέα. Απλώς αναφέρω τον Φεβρουάριο, επειδή τότε θα έχει συμπληρωθεί περίπου ένας χρόνος από τον τραυματισμό του. Κάπου εκεί θα είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κερ, σύμφωνα με τον Joseph Dycus του The Mercury News.