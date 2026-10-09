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NBA: Θετικός Αντετοκούνμπο και φιλική νίκη των Χιτ κόντρα στους Πέλικανς

Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν 128-118 των Νιου Ορλίνς Πέλικανς σε φιλικό προετοιμασίας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 18 πόντους σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής.

NBA: Θετικός Αντετοκούνμπο και φιλική νίκη των Χιτ κόντρα στους Πέλικανς
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Οι Μαϊάμι Χιτ πήραν τη νίκη 128-118 απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων για τη νέα σεζόν του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε για 18 λεπτά, έχοντας απολογισμό 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Χιτ ανέλαβαν από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης και κυριάρχησαν στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, αποκτώντας το προβάδισμα που τους επέτρεψε να φτάσουν στη νίκη με 128-118.

Από την πλευρά των Πέλικανς, που παρουσίασαν για ακόμη μία φορά προβληματική εικόνα, ξεχώρισε ο Ιβ Μίσι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Δείτε τα επίσημα στατιστικά της αναμέτρησης

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