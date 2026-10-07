Τζίμι Μπάτλερ: «Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ»

Ο Τζίμι Μπάτλερ ετοιμάζεται για τη 16η σεζόν της καριέρας του στο NBA, στην οποία θα φοράει τη φανέλα των Golden State Warriors. Μιλώντας στο «NBC Sports Bay Area», ο έμπειρος φόργουορντ αναφέρθηκε στην πορεία του στο πρωτάθλημα και στους σπουδαίους συμπαίκτες με τους οποίους έχει συνυπάρξει όλα αυτά τα χρόνια.

«Νιώθω ευλογημένος που έχω παίξει σε τρομερούς οργανισμούς με Hall of Fame παίκτες», ανέφερε αρχικά ο Μπάτλερ. Στη συνέχεια, όμως, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον συμπαίκτη του, Στεφ Κάρι, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο που είχε ποτέ στην καριέρα του.

«Μπορώ να πω ότι έχω τον καλύτερο συμπαίκτη που είχα ποτέ στην τωρινή ομάδα, σε αυτόν τον τρομερό οργανισμό», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον Κάρι. «16 χρόνια και καταλήγω στους Warriors. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο», πρόσθεσε ο Μπάτλερ.