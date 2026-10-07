· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Τζίμι Μπάτλερ: «Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ»

Ο Τζίμι Μπάτλερ αποθέωσε τον Στεφ Κάρι, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο συμπαίκτη που είχε ποτέ στην 16χρονη καριέρα του στο NBA.

Τζίμι Μπάτλερ: «Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζίμι Μπάτλερ ετοιμάζεται για τη 16η σεζόν της καριέρας του στο NBA, στην οποία θα φοράει τη φανέλα των Golden State Warriors. Μιλώντας στο «NBC Sports Bay Area», ο έμπειρος φόργουορντ αναφέρθηκε στην πορεία του στο πρωτάθλημα και στους σπουδαίους συμπαίκτες με τους οποίους έχει συνυπάρξει όλα αυτά τα χρόνια.

«Νιώθω ευλογημένος που έχω παίξει σε τρομερούς οργανισμούς με Hall of Fame παίκτες», ανέφερε αρχικά ο Μπάτλερ. Στη συνέχεια, όμως, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον συμπαίκτη του, Στεφ Κάρι, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο που είχε ποτέ στην καριέρα του.

«Μπορώ να πω ότι έχω τον καλύτερο συμπαίκτη που είχα ποτέ στην τωρινή ομάδα, σε αυτόν τον τρομερό οργανισμό», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον Κάρι. «16 χρόνια και καταλήγω στους Warriors. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο», πρόσθεσε ο Μπάτλερ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:35 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το τετ α τετ Ομπράντοβιτς με Ναν και οι «μάχες» στην προπόνηση (video)

18:26 NBA

Τζίμι Μπάτλερ: «Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ»

18:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρέλα» για ένα εισιτήριο, θέμα χρόνου το sold out!

18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Κολοσσός Ρόδου - Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

17:57 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε δεν αφήνουν σε ησυχία τον Λεσόρ (video)

17:42 SUPER LEAGUE

Στην προπόνηση ο Σαββίδης – «Θέλουμε πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League»

17:37 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Έξι εβδομάδες εκτός ο Πλώτας - Στις ΗΠΑ ταξίδεψε ο Χολ

17:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Συνεχίζει στα «ασπρόμαυρα» μέχρι το 2029 ο Νικολακούλης

17:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας: Με Κατσίβελη η «Ένωση», εκτός ο Ουίλιαμς στην πρεμιέρα του BCL

16:57 EUROLEAGUE

Η EuroLeague, ο Παναθηναϊκός και ο «άσος στο μανίκι» του Σιλβέν Φρανσίσκο

16:47 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έτσι προφέρονται σωστά τα ονόματα των «πράσινων» αστέρων (Video)

16:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Κανονικά στην προπόνηση ο Ρότα, διαθέσιμος για τον ΟΦΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας