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GM Μπακς για το trade του Αντετοκούνμπο στους Χιτ: «Ήταν 24 ώρες με πολλή δουλειά»

Ο Τζον Χορστ σε δηλώσεις του μίλησε για τον σχεδιασμό των Μιλγουόκι Μπακς.

GM Μπακς για το trade του Αντετοκούνμπο στους Χιτ: «Ήταν 24 ώρες με πολλή δουλειά»
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Ο general manager των Μιλγουόκι Μπακς, Τζον Χορστ, τοποθετήθηκε σχετικά με τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αποφεύγοντας ωστόσο να επεκταθεί σε ζητήματα που αφορούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο ισχυρός άνδρας των Μπακς επικεντρώθηκε στον προγραμματισμό και τις κινήσεις της ομάδας, χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ.

Οι εξελίξεις γύρω από τον «Greek Freak» εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ωστόσο οι επίσημες διαδικασίες που αφορούν το μέλλον του δεν επιτρέπουν ακόμη δημόσιες τοποθετήσεις με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά όσα είπε

«Χτίζουμε και η επιλογή αυτών των δύο παιδιών είναι σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να προσθέτουμε κομμάτια και να δημιουργούμε μια ταυτότητα, ένα στυλ παιχνιδιού, ένα ρόστερ γεμάτο χαρακτήρα, ευελιξία και μέγεθος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είναι μια καλή αρχή. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.

Αυτή είναι η στιγμή που πάντα φτιάχνεις ένα ρόστερ και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νόμιζα ότι ήταν ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς να έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, πρώτη φορά στην καριέρα μου, να επιλέξουμε τόσο ψηλά στο ντραφτ έναν παίκτη, πόσω μάλλον δύο. Και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό ντραφτ για να το κάνω».

Για το trade του Γιάννη στους Χιτ: «Ήταν 24 ώρες με πολλή δουλειά»...

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