Σενάρια αποχώρησης για τον Τζα Μοράντ: Τρεις ομάδες στο «κόλπο» για τον σταρ των Γκρίζλις

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της φετινής offseason στο NBA φαίνεται πως είναι ο Τζα Μοράντ. Ο 26χρονος γκαρντ φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από το Μέμφις, με τη διοίκηση των Γκρίζλις να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ρόστερ και επένδυσης σε νεότερους παίκτες ενόψει των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμ Άμικ, τρεις ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Ο λόγος για τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, Σακραμέντο Κινγκς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή, οι Πέλικανς είναι το φαβορί για την απόκτησή του, καθώς διαθέτουν τα απαραίτητα ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Γκρίζλις σε ένα πιθανό trade.

Η περασμένη αγωνιστική περίοδος δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τον Μοράντ, καθώς οι τραυματισμοί τον κράτησαν μακριά από τα παρκέ για μεγάλο διάστημα. Ο εκρηκτικός γκαρντ πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 20 παιχνίδια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 8,1 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ ανά αγώνα.