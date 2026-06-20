NBA: Νέα κίνηση των Τίμπεργουλβς για Αντετοκούνμπο

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επανέρχονται δυναμικά στο κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά δίδυμα του NBA μαζί με τον Άντονι Έντουαρντς.

Σύμφωνα με τον NBA Insider, Τζέικ Φίσερ, η ομάδα της Μινεσότα έχει πραγματοποιήσει νέες διερευνητικές επαφές με τους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις απαιτήσεις μιας πιθανής ανταλλαγής που θα έφερνε τον «Greek Freak» στη Μινεάπολη.

Το ενδιαφέρον των Τίμπεργουλβς για τον Έλληνα σούπερ σταρ δεν είναι καινούργιο. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, το ενδεχόμενο συνεργασίας του Αντετοκούνμπο με τον Έντουαρντς είχε συζητηθεί ήδη από τον περασμένο χειμώνα, όταν η Μινεσότα συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές του παίκτη.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις των Μπακς φαίνεται πως έχουν αυξηθεί σημαντικά, με το Μιλγουόκι να ζητά πλέον ένα ακόμη πιο «βαρύ» πακέτο ανταλλαγής για να εξετάσει σοβαρά την παραχώρηση του κορυφαίου του παίκτη.

Ο Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να αποτελεί το κορυφαίο όνομα της φετινής offseason, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του. Την περασμένη σεζόν, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε, αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά αγώνα.