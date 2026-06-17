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NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς πιστεύει ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα ευνοηθεί αν γίνει ανταλλαγή στους Χιτ

Ο άλλοτε προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς θεωρεί πως μία πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ δεν θα κάνει καλό στην καριέρα του.

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς πιστεύει ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα ευνοηθεί αν γίνει ανταλλαγή στους Χιτ
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Έντονη κινητικότητα και σενάρια ανταλλαγών γίνονται στο NBA γύρω από την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μαϊάμι Χιτ να εμφανίζονται ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές του.

Ωστόσο, επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια τέτοια κίνηση θα ευνοούσε την καριέρα του εξέφρασε ο πρώην προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς. Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε πως μια πιθανή μετακίνηση στο Μαϊάμι θα μπορούσε να αποδυναμώσει σημαντικά την ομάδα, καθώς το πακέτο ανταλλαγμάτων που θα απαιτούσαν οι Μπακς θα ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν σε συζήτηση με τον NBA insider Μπιλ Σίμονς, στο σχετικό vidcast του, όπου αναλύθηκαν τα πιθανά σενάρια γύρω από τον Greek Freak και το μέλλον του στο Μιλγουόκι.

«Για εκείνον, το Μαϊάμι δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα έχει νόημα εκτός αν έχουν κι άλλες κινήσεις. Είναι αυτός και ο Μπαμ (Αντεμπάγιο) και ανταλλάξατε όλους τους υπόλοιπους, πού πηγαίνετε;», είπε ο Μπιλ Σίμονς.

«Και θα είχες ανταλλάξει τον παίκτη που κλείνει τα παιχνίδια, τον Τάιλερ Χίρο, γιατί αυτός έχει τον συγκεκριμένο ρόλο στο Μαϊάμι. Πες ό,τι θες γι' αυτόν, αλλά είναι ένας αληθινός closer. Η εικασία μου είναι ότι εκεί εμπιστεύεται τη διοίκηση των Χιτ ότι έχουν την ικανότητα να προσθέσουν περισσότερα κομμάτια. Σε αυτές τις συζητήσεις δεν ξέρουμε τι έχει ειπωθεί», απάντησε ο Ντοκ Ρίβερς.

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