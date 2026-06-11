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«Καρφιά» Μπάρκλεϊ για Σπερς: «Η πιο ηλίθια ομάδα στην ιστορία του πολιτισμού»

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ηττήθηκαν με επική ανατροπή από τους Νιου Γιορκ Νικς στο Game 4 και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξαπέλυσε «καρφιά» προς τα «Σπιρούνια».

«Καρφιά» Μπάρκλεϊ για Σπερς: «Η πιο ηλίθια ομάδα στην ιστορία του πολιτισμού»
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Οι Σαν Αντόνιο Σπερς βρέθηκαν μία ανάσα από μία σπουδαία νίκη στους τελικούς, ωστόσο κατέρρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την ήττα με 107-106 από τους Νιου Γιορκ Νικς, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία για τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει σημειωθεί ποτέ σε τελικούς.

Τα «Σπιρούνια» προηγήθηκαν ακόμη και με 29 πόντους, όμως δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους, δίνοντας την ευκαιρία στους Νικς να επιστρέψουν και να ολοκληρώσουν μία επική ανατροπή.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο θρύλος του NBA, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός στην εκπομπή «Inside the NBA», ασκώντας σκληρή κριτική στους Σπερς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το παιχνίδι.

Η δήλωση του Μπάρκλεϊ:

«Είδαμε την πιο ηλίθια ομάδα στην ιστορία του πολιτισμού. Είχαν προβάδισμα 25 πόντων και πήραν οκτώ συνεχόμενα τρίποντα. Ήταν ένα από τα πιο κακοδιαχειρισμένα και ανόητα παιχνίδια μπάσκετ».

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