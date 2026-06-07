NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο Στέισι Κινγκ

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην οικογένεια των Σικάγο Μπουλς, καθώς ο Στέισι Κινγκ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Yπήρξε μέλος της «χρυσής» εποχής των Μπουλς, κατακτώντας τρία διαδοχικά πρωταθλήματα NBA δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν την περίοδο 1991-1993. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας παρέμεινε κοντά στον οργανισμό, υπηρετώντας επί σειρά ετών ως τηλεοπτικός σχολιαστής των αγώνων της ομάδας.

Ο Κινγκ είχε χαρίσει μία από τις πιο χαρακτηριστικές και χιουμοριστικές ατάκες στην ιστορία του NBA. Αναφερόμενος στην ιστορική βραδιά της 28ης Μαρτίου 1990 απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, είχε δηλώσει: «Πάντα θα θυμάμαι αυτή τη βραδιά ως το παιχνίδι που εγώ και ο Μάικλ Τζόρνταν βάλαμε μαζί 70 πόντους».

Η ατάκα έγινε θρυλική, καθώς ο ίδιος είχε αγωνιστεί μόλις για ένα λεπτό και σημείωσε έναν πόντο, ενώ ο Τζόρνταν πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του με 69 πόντους.

Στην επαγγελματική του πορεία στο NBA, ο Κινγκ κατέγραψε συνολικά 438 συμμετοχές σε αγώνες κανονικής περιόδου, με απολογισμό 2.819 πόντους, 1.460 ριμπάουντ και 210 μπλοκ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον μπασκετικό κόσμο, με πρώην συμπαίκτες, φίλους και φιλάθλους των Μπουλς να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο ένδοξες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.