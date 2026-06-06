NBA: Σενάρια ανταλλαγής του Σαμπόνις

Έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του φαίνεται πως είναι ο Ντομάντας Σαμπόνις, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν διαθέσιμο για ανταλλαγή από τους Σακραμέντο Κινγκς κατά τη διάρκεια της φετινής offseason.

Ο Λιθουανός σέντερ, που έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Θάντερ, Πέισερς και Κινγκς, ενδέχεται να αλλάξει ομάδα για τέταρτη φορά στην καριέρα του, με το μέλλον του στο Σακραμέντο να παραμένει ανοιχτό.

Σύμφωνα με τον insider, Τζέικ Φίσερ, ο Σαμπόνις συγκαταλέγεται στους παίκτες που αρκετά στελέχη της λίγκας εκτιμούν ότι θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο της αγοράς ανταλλαγών.

«Ο πρώην All-Star σέντερ των Κινγκς είναι ένα ακόμη όνομα, πίσω από εκείνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Τζα Μοράντ, που οι παράγοντες της λίγκας θεωρούν πιθανό να διατεθεί μέσω ανταλλαγής. Το Σακραμέντο αναζητά τρόπους να μειώσει σημαντικά συμβόλαια και ο Σαμπόνις αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φίσερ.

Ήδη αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τους Τορόντο Ράπτορς, Σάρλοτ Χόρνετς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Λος Άντζελες Λέικερς να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών ενδιαφερόμενων.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος ψηλός κατέγραψε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 11,4 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες των Κινγκς.