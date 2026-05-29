· Νιου Γιορκ Νικς

Πλήγμα στους Νικς: Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο για τον Ρόμπινσον, άγνωστο το διάστημα απουσίας

Ανησυχία στους Νιου Γιόρκ Νικς, με τον Μίτσελ Ρόμπινσον να τραυματίζεται στο μικρό δάχτυλο στην αναμέτρηση κόντρα στους Καβαλίερς και το χρονοδιάγραμμα επιστροφής για τους τελικούς να παραμένει άγνωστο.

Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο υπέστη ο Μίτσελ Ρόμπινσον των Νικς στο παιχνίδι κόντρα στους Καβαλίερς, με την επιστροφή του ενόψει των τελικών να είναι αμφίβολη.

Ο 28χρονος σέντερ φαίνεται να τραυματίστηκε σε ανύποπτο χρόνο, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του αναπληρωματικού σέντερ πίσω από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Στα φετινά playoffs ο Ρόμπινσον μετρά κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 14,2 λεπτά συμμετοχής.

