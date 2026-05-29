Πλήγμα στους Νικς: Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο για τον Ρόμπινσον, άγνωστο το διάστημα απουσίας

Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο υπέστη ο Μίτσελ Ρόμπινσον των Νικς στο παιχνίδι κόντρα στους Καβαλίερς, με την επιστροφή του ενόψει των τελικών να είναι αμφίβολη.

Ο 28χρονος σέντερ φαίνεται να τραυματίστηκε σε ανύποπτο χρόνο, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του αναπληρωματικού σέντερ πίσω από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Στα φετινά playoffs ο Ρόμπινσον μετρά κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 14,2 λεπτά συμμετοχής.