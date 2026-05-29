Πλήγμα στους Νικς: Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο για τον Ρόμπινσον, άγνωστο το διάστημα απουσίας
Ανησυχία στους Νιου Γιόρκ Νικς, με τον Μίτσελ Ρόμπινσον να τραυματίζεται στο μικρό δάχτυλο στην αναμέτρηση κόντρα στους Καβαλίερς και το χρονοδιάγραμμα επιστροφής για τους τελικούς να παραμένει άγνωστο.
Ο 28χρονος σέντερ φαίνεται να τραυματίστηκε σε ανύποπτο χρόνο, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του αναπληρωματικού σέντερ πίσω από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.
Στα φετινά playoffs ο Ρόμπινσον μετρά κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 14,2 λεπτά συμμετοχής.