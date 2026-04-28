ΝΒΑ: Rookie της χρονιάς ο Κούπερ Φλαγκ

Ο Κούπερ Φλαγκ των Ντάλας Μάβερικς κατέκτησε το βραβείο του Rookie of the Year για τη σεζόν 2025-26 μετά από μία ιδιαίτερα αμφίρροπη ψηφοφορία.

Ο φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς συγκέντρωσε 412 βαθμούς από την ψηφοφορία 100 δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο, καταφέρνοντας να επικρατήσει οριακά του Κον Κονίπλ των Σάρλοτ Χόρνετς, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία με 386 βαθμούς.

Ο Φλαγκ έλαβε 56 ψήφους πρώτης θέσης, ενώ ο πρώην συμπαίκτης του στο Ντιουκ συγκέντρωσε 44 αντίστοιχες ψήφους. Στην τρίτη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Βι Τζέι Έτζκομπ των Σίξερς με 96 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να λάβει κάποια ψήφο για την πρώτη θέση. Ψήφους έλαβαν επίσης ο Ντίλαν Χάρπερ των Σαν Αντόνιο Σπερς και ο Σέντρικ Κάουαρντ των Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Φλαγκ, που είχε επιλεγεί στο Νο1 του ντραφτ το 2026, επιβεβαίωσε τις μεγάλες προσδοκίες που τον συνόδευαν από την πρώτη στιγμή. Ολοκλήρωσε τη σεζόν ως ο κορυφαίος σκόρερ μεταξύ των rookies με μέσο όρο 21,0 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ ήταν δεύτερος στις ασίστ με 4,5 και τρίτος στα ριμπάουντ με 6,7 κατά μέσο όρο.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ευχαριστώ τον οργανισμό των Μάβερικς που με πίστεψε από την πρώτη μέρα», δήλωσε ο 19χρονος παίκτης, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας.

Παράλληλα, ο Φλαγκ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο τέταρτος rookie από τη συγχώνευση NBA και ABA που καταγράφει μέσο όρο τουλάχιστον 20 πόντων, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μία σεζόν. Με αυτό το επίτευγμα μπήκε σε μια ιδιαίτερα κλειστή λίστα παικτών, δίπλα στους Λάρι Μπερντ, Μάικλ Τζόρνταν και Λούκα Ντόντσιτς. Σε ηλικία 19 ετών και 112 ημερών, έγινε επίσης ο δεύτερος νεότερος παίκτης που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, πίσω μόνο από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Από την πλευρά του, ο Κονίπλ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 273 εύστοχα τρίποντα, επίδοση που αποτέλεσε την κορυφαία στο πρωτάθλημα και νέο ρεκόρ για rookie, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση κατά 67 τρίποντα.