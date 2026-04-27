Δήλωσε συμμετοχή στο draft ο Αντρέι Στογιάκοβιτς

Το όνομά του δήλωσε στο ντραφτ του ΝΒΑ o Σερβικής και Ελληνικής καταγωγής γκαρντ, Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου παίκτη του ΝΒΑ και του ΠΑΟΚ Πέτζα Στογιάκοβιτς, μετά από μία εξαιρετική σεζόν στο Ιλινόι συμμετείχε στο φάιναλ φορ του NCAA 2026 και την επιλογή του στο All-Region αποφάσισε να τεστάρει τις πιθανότητες για το... άλμα στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Πάντως, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του "ESPN" με ειδίκευση στο κολλεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, Τζεφ Μπορζέλο, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν τελικά επιλέξει να επιστρέψει στο Ιλινόι για μία ακόμη σεζόν.

Στην πρώτη σεζόν του στο Ιλινόι και τους "Fighting Illini", ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα με 50% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς και 24,4% στα τρίποντα.

Κι όλα αυτά, ενώ ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη ως προς το... φλέγον θέμα της εθνικής ομάδας που θα επιλέξει. Της Σερβίας ή της Ελλάδας.